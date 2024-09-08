Португалия призывает ЕС начать подготовку к вступлению Украины – Bloomberg

По сообщению Bloomberg, Португалия активно лоббирует вступление Украины в Европейский Союз и хочет, чтобы блок начал подготовку к ее возможному присоединению.

Источник: министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел в кулуарах форума "Амброзетти", цитирует Bloomberg

Прямая речь Ранжела: "Мы активно вовлечены в процесс расширения.

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Мы должны подготовиться к тому, чтобы принять Украину в ЕС, когда это станет возможным".

Детали: По словам Ранжела, этот процесс "потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы (ЕС – ред.) должны позаботиться немедленно".

По поводу операции Сил обороны в Курской области глава МИД Португалии сказал, что это "явно изменило восприятие баланса сил в войне", и призвал к переговорам по мирному процессу. По его мнению, эти переговоры должны вестись под руководством украинских властей.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию провел переговоры с премьером Джорджией Мелони.