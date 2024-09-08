Разведка США говорит, что Россия продвигает Трампа "более изощренно", чем раньше – WP

По данным американской разведки, скрытые усилия российских властей повлиять на президентские выборы 2024 года в США являются более продвинутыми, чем раньше.

Источник: The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Офиса директора национальной разведки США (ODNI)

Детали: Представитель ODNI сказал, что деятельность России "является более изощренной, чем во время предыдущих избирательных циклов".

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Он отметил, что Россия использует "настоящие американские голоса" для "отмывания" российской правительственной пропаганды и распространения нарративов, раскалывающих общество, через социальные сети, а также на фейковых сайтах, которые выдают себя за легитимные американские медиаорганизации.

В публикации пишут: "По словам чиновника, Москва нацелена, в частности, на колеблющиеся штаты США и использует искусственный интеллект, чтобы быстрее и убедительнее создавать фейковый контент для формирования результата в пользу бывшего президента Дональда Трампа".

Это "соответствует более широким внешнеполитическим целям Москвы, направленным на ослабление Соединенных Штатов и подрыв поддержки Вашингтоном Украины", - сказал представитель ODNI.

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Две вещи ставят Россию "на первое место в списке" иностранных правительств, которые стремятся повлиять на выборы, сказал представитель ODNI. "Они (россияне - ред.) достаточно сильны и опытны в осуществлении такого рода деятельности. Кроме того, объем и масштаб их деятельности является весьма значительным".

"Россия работает над избирательной гонкой", - добавил чиновник. Россияне используют искусственный интеллект "для более быстрого и убедительного создания синтетического контента", а также наемные фирмы по оказанию влияния, которые используют маркетинг, связи с общественностью и другие знания, чтобы затруднить установление авторства.

"Американцы более склонны верить мнениям других американцев, чем контенту с явными признаками иностранной пропаганды, - сказал чиновник, - Итак, мы видим, что они полагаются на сознательных и несознательных американцев, которые распространяют, продвигают и повышают доверие к нарративам, служащим интересам этих иностранных субъектов".

В ODNI также отметили, что с ростом изощренности Москвы "понимание этих усилий со стороны разведывательного сообщества США также возросло - в наших усилиях понять их и противодействовать им".

Что предшествовало: Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американцы должны воспринимать серьезно намерения РФ вмешаться в американские выборы.

Напомним: Российскому пропагандисту американского происхождения Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в США объявили обвинения в нарушении санкционного режима в пользу российского телеканала "Первый канал".