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ISW: Украина успешно адаптирует и развивает средства противодействия российским БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 06:10
ISW: Украина успешно адаптирует и развивает средства противодействия российским БпЛА
Дрон-перехватчик самолетного типа украинской компании Besomar, скриншот "Милитарный"

В обзоре Института изучения войны (ISW) аналитики, что Украина активно и успешно развивает РЭБ для противодействия российским БпЛА, что помогает сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты.

Источник: ISW

Дословно: "Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свои средства противодействия (РЭБ) беспилотникам, что позволяет украинским войскам использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины".

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Детали: Украинский военный аналитик Петр Черник заявил 7 сентября, что украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя беспилотники "Шахед-136/131", заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

Украинские официальные лица недавно сообщили, что некоторые российские беспилотники "Шахед" не достигли своих целей по неустановленным причинам, но 31 августа и 6 сентября ВВС Украины признали, что украинские системы РЭБ поразили российские беспилотники.

Украинская компания-производитель беспилотников Besomar заявила 7 сентября, что она разработала беспилотник-перехватчик, который может сбивать российские беспилотники, и что украинские силы уже используют эти беспилотники-перехватчики в зоне боевых действий.

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Дословно: "Недавно ISW также наблюдал сообщения об использовании украинскими силами FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

Эти украинские контрмеры являются частью более широких усилий, направленных на компенсацию давления, которое повторяющиеся крупномасштабные серии российских ударов оказывают на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины в условиях задержки и непоследовательности поставок западной помощи в области безопасности".

Детали: По мнению американских аналитиков, использование Украиной средств РЭБ для противодействия беспилотникам "Шахед", в частности, позволит украинским войскам сохранить ограниченные системы ПВО и ракеты, которые необходимы Украине для защиты от российских ракетных ударов, направленных на прифронтовые районы Украины, объекты критической инфраструктуры и крупные населенные пункты.

Кроме того, ISW продолжает считать, что российские и украинские войска участвуют в технологической гонке между наступательными и оборонительными технологиями, и что способность Украины внедрять технологические инновации, которые опережают российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины компенсировать нынешние преимущества России в сфере материально-технического обеспечения.

Ключевые выводы ISW за 7 сентября:

  • Начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что вторжение Украины в Курскую область имеет влияние на российские наступательные операции в Украине по всей территории военных действий, и рассмотрел перспективы продолжения российских наступательных операций зимой 2024-2025 годов.
  • По сообщениям, Иран недавно доставил в Россию более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.
  • Российские войска недавно вернули себе территорию, а украинские войска продвинулись в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 7 сентября.
  • Оккупанты недавно продвинулись вблизи Купянска, Покровска, Донецка и в дельте реки Днепр.
  • Российские офицеры продолжают жестоко обращаться со своими подчиненными, вероятно, из-за слабой командной подготовки и дисциплины.

ISWбеспилотникивойна
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