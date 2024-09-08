Аналитики прогнозируют, как и когда Россия будет использовать иранские ракеты
Воскресенье, 8 сентября 2024, 07:14
Эксперты Института изучения войны (ISW) предположили, что поставленные Ираном ракеты Россия будет использовать для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой.
Источник: ISW
Детали: По сообщениям, Иран недавно доставил в Россию более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.
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Дословно: "Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой".