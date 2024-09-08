Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Аналитики прогнозируют, как и когда Россия будет использовать иранские ракеты

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 07:14
Аналитики прогнозируют, как и когда Россия будет использовать иранские ракеты
Фото: Getty Images

Эксперты Института изучения войны (ISW) предположили, что поставленные Ираном ракеты Россия будет использовать для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой.

Источник: ISW

Детали: По сообщениям, Иран недавно доставил в Россию более 200 баллистических ракет малой дальности Fateh-360.

Реклама:

Дословно: "Американские и европейские чиновники недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности, а по оценкам ISW, российские войска, вероятно, будут использовать ракеты, поставленные Ираном, для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры следующей осенью и зимой".

ISWИранРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
ISW
ISW: Украина успешно адаптирует и развивает средства противодействия российским БпЛА
ISW определил, чем Россия могла рассчитаться с Ираном за ракеты
ISW: Россияне значительно активизировали наступление на Угледар и темпы быстро не снизятся
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: