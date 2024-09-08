Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия за минувшие сутки потеряла еще 1270 солдат

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 07:26
Россия за минувшие сутки потеряла еще 1270 солдат
иллюстративное фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1270 военных, 30 артсистем и 4 танка.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 625260 (+1270) человек,
  • танков ‒ 8636 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16897 (+19) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 17804 (+30) ед,
  • РСЗО ‒ 1180 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 942 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 368 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 14864 (+80) ед,
  • крылатых ракет ‒ 2588 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 24218 (+47) ед,
  • специальной техники ‒ 3047 (+10) ед.

потери в войнеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
потери в войне
Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще 1270 военных
Генштаб обновил данные о потерях РФ: еще минус 1 170 оккупантов за сутки
ВСУ за сутки отминусовали 1200 оккупантов и полторы сотни вражеской техники
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: