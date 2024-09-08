Россия за минувшие сутки потеряла еще 1270 солдат
Воскресенье, 8 сентября 2024, 07:26
За минувшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1270 военных, 30 артсистем и 4 танка.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 625260 (+1270) человек,
- танков ‒ 8636 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16897 (+19) ед,
- артиллерийских систем ‒ 17804 (+30) ед,
- РСЗО ‒ 1180 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 942 (+0) ед,
- самолетов ‒ 368 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 14864 (+80) ед,
- крылатых ракет ‒ 2588 (+0) ед,
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 24218 (+47) ед,
- специальной техники ‒ 3047 (+10) ед.