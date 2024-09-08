Россияне ночью атаковали Херсонщину - у четырех гражданских контузии
Воскресенье, 8 сентября 2024, 08:24
Российские военные ночью на 8 сентября атаковали Камышаны Херсонской области, из-за обстрела ранены четверо жителей.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Известно, что у всех - минно-взрывные травмы и контузии.
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70-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. У мужчины, 65 лет, диагностировали ранение грудной клетки. У 41-летнего мужчины - ранение плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Еще одной 52-летней женщине оказали помощь на месте.