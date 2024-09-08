Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью атаковали Херсонщину - у четырех гражданских контузии

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 08:24
Россияне ночью атаковали Херсонщину - у четырех гражданских контузии
deepstate map

Российские военные ночью на 8 сентября атаковали Камышаны Херсонской области, из-за обстрела ранены четверо жителей.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Известно, что у всех - минно-взрывные травмы и контузии.

Реклама:

70-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. У мужчины, 65 лет, диагностировали ранение грудной клетки. У 41-летнего мужчины - ранение плеча и предплечья. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Еще одной 52-летней женщине оказали помощь на месте.

Херсонская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Херсонская область
Россияне убили мужчину и ранили женщину на Херсонщине
Россияне ударили по Садовому на Херсонщине: убили мужчину и ранили женщину
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: