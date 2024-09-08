Румын предупреждали о риске падения "Шахедов"

В румынских уездах Тулча и Констанца, что у границы с Украиной, жителей предупреждали об опасности "падения объектов в воздушном пространстве" на фоне очередной российской атаки по украинским городам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.ro

Детали: В ночь на воскресенье, 8 сентября, жители Тулчи и Констанцы получили оповещение от системы R0-Alert, которое предупреждает о риске падения объектов в воздушном пространстве после атаки России на Украину вблизи румынской границы.

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Власти Тулчи отметили, что оповещение прислали после того, как "национальные структуры обороны и безопасности зафиксировали возможное нападение России на объекты на территории Украины, вблизи границы с Румынией".

"Отмечаем, что эти сообщения предназначены для информирования населения в районе границы Румынии с Украиной о возможных атаках со стороны России на украинскую территорию, а также о том, что существует вероятность падения объектов на национальную территорию", – отметили там.

Власти обоих румынских уездов, а также Министерство национальной обороны Румынии по состоянию на утро воскресенья не фиксировали падения неизвестных объектов на территории страны.