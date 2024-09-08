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Донетчина: за сутки погибли 5 гражданских, более 10 раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 09:41
Донетчина: за сутки погибли 5 гражданских, более 10 раненых
фото: ОВА

За 7 сентября россияне убили 5 жителей Донетчины - троих в Константиновке, по одному в Петровке и Щербиновке.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

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В частности, четверо раненых в Константиновке, столько же в Горняке, еще двое в Катериновке и один в Новой Полтавке.

Количество погибших в области, без учета Мариуполя и Волновахи, возросло до 2736 человек.

Донецкая областьвойна
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