Донетчина: за сутки погибли 5 гражданских, более 10 раненых

За 7 сентября россияне убили 5 жителей Донетчины - троих в Константиновке, по одному в Петровке и Щербиновке.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

Реклама:

В частности, четверо раненых в Константиновке, столько же в Горняке, еще двое в Катериновке и один в Новой Полтавке.

Количество погибших в области, без учета Мариуполя и Волновахи, возросло до 2736 человек.