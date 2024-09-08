Экс-министр обороны Британии призывает снять ограничения на удары Storm Shadows по России

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон должен снять ограничения на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Источник: Шаппс в колонке для газеты The Sunday Times, "Европейская правда"

Детали: Шаппс отметил, что на фоне последних воздушных российских атак по украинским городам, в частности с использованием управляемых авиационных бомб, "мы должны срочно одобрить использование нашего дальнобойного оружия на территории России".

Реклама:

"Мы знаем, что многие атаки осуществляются с территории самой России. И все же, если не учитывать наше разрешение наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы все еще опасаемся позволять нашим украинским союзникам наносить удары по источнику этих атак", – констатирует экс-чиновник.

По мнению бывшего главы Минобороны Британии, отсутствие разрешения Украине использовать Storm Shadow "там, где они были бы наиболее эффективными", подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева.

"Пришло время прекратить просить храброе население президента Зеленского воевать со связанной рукой за спиной. Вместо этого Британия должна выдать прямое предупреждение Путину", – пишет он.

ВИДЕО ДНЯ

"Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей КАБами, запущенными из России, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни находились – даже внутри России", – объясняет Шаппс.

Экс-министр также призвал правительство Британии поощрять Францию, США и "более сдержанную" Германию так же снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины "с простым ультиматумом Путину: прекратите ваши постоянные атаки на Украину или мы поддержим ответ Украины".

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В начале июля на Даунинг-стрит говорили, что политика правительства по применению Украиной переданного дальнобойного оружия не изменилась. При этом британский премьер Стармер говорил, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

В то же время, по данным СМИ, в Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, поскольку опасаются ухудшения отношений с США.