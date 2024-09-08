Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 10:39
В Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди
фото: ГСЧС

В результате взрыва утром 8 сентября в Киеве частично разрушено двухэтажное здание, погибли два человека.

Источник: мэр города Виталий Кличко

Детали: Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия.

Реклама:

Частично разрушено двухэтажное здание.

По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте.

В соцсетях публикуют фото с вероятного места взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушной тревоги в городе в то время не было.

Обновлено: В КГВА позже уточнили, что обнаружили двух погибших.

Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Киеввзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Киев
ТЦК: В Киеве неизвестные пытались проникнуть на военный объект и препятствовали технике
В Киеве власти разрабатывают комплекс мер на случай ухудшения качества воды
В Киеве прогремели взрывы, по "Шахедам" работает ПВО
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: