В Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди
Воскресенье, 8 сентября 2024, 10:39
В результате взрыва утром 8 сентября в Киеве частично разрушено двухэтажное здание, погибли два человека.
Источник: мэр города Виталий Кличко
Детали: Кличко уточнил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия.
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Частично разрушено двухэтажное здание.
По данным мэрии, пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте.
В соцсетях публикуют фото с вероятного места взрыва.
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Воздушной тревоги в городе в то время не было.
Обновлено: В КГВА позже уточнили, что обнаружили двух погибших.
Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.