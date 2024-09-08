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Португалия завершила передачу Украине шести Ка-32

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 11:22
Португалия завершила передачу Украине шести Ка-32
фото: минобороны португалии

Португалия на этой неделе передала Украине последний из шести вертолетов Ка-32, которые обещала предоставить еще в октябре 2022 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Diário de Notícias

Детали: Как заявили в Министерстве обороны Португалии, шестой вертолет "Камов" отправился в Украину в пятницу, 6 сентября.

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Как известно, о передаче Киеву шести вертолетов объявила еще в октябре 2022 года бывший министр обороны Португалии Елена Каррейрас. Их еще в 2006 году приобрело португальское Министерство внутренних дел.

Каррейрас объясняла, что после введения санкций против России страна не могла больше эксплуатировать российские Ка-32, кроме того, один из них в результате аварии сломался.

Но по состоянию на ноябрь 2023-го вертолеты еще находились в Португалии. Как говорили тогда в Лиссабоне, там ждали "указания от украинской стороны относительно следующих шагов, которые необходимо сделать" в процессе передачи.

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Проблемные вопросы удалось решить уже при новом правительстве Португалии во главе с Луишем Монтенегру.

Напомним, Украина и Португалия в мае подписали соглашение по безопасности.

Кроме того, португальский премьер Луиш Монтенегру на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что Лиссабон планирует увеличить сумму военной помощи Украине в этом году до 220 млн евро.

Португалияпомощь Украине
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