Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявления россиянина Владимира Путина, который попытался пошутить, заявив о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах.

Источник: Трамп на митинге в Висконсине, "Европейская правда"

Детали: Ранее на этой неделе Путин сказал, что его фаворитом на выборах в США был Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис, то Россия тоже ее поддержит.

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На это Трамп заявил, что "хорошо знал Путина", а заявление о "поддержке" Камалы его "очень обидело".

Trump: Putin endorsed Kamala. I was very offended by that. I wonder why he endorsed Kamala. No, he's a chess player. Should I be upset about that? No. Was it done with a smile, Ron? I think it was done with a smile. pic.twitter.com/vTHwSzuxAA — Acyn (@Acyn) September 7, 2024

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"Интересно, почему же он поддержал Камалу. Нет, он игрок в шахматы. Мне стать конгрессменом? Или я должен из-за этого расстраиваться? А? Он сделал это с улыбкой? Я думаю, что, наверное, он сделал это с улыбкой. Не знаю, кто, черт возьми, знает? Никто этого не узнает. Они где-то на девятнадцать шагов впереди нас", – констатировал экс-президент.

Он добавил, что "никто в истории не относился жестче к России, чем Трамп", и Путин это якобы "знает как никто другой".

В Белом доме ранее посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США и раскритиковали публичные дискуссии главы Кремля о "поддержке" тех или иных кандидатов.