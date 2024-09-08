Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Из-под завалов гостиницы в городе Николаевка Донецкой области достали тела двух мужчин.

Источник: "Радио Свобода", прокуратура области

Детали: По данным издания, в отеле были харьковские зооволонтеры, которые приехали бесплатно стерилизовать и вакцинировать животных.

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Предварительно, войска РФ атаковали несколькими КАБами.

Обновлено: Прокуратура позже рассказала, что деблокированы тела двух мужчин.

Отмечается, что Россия атаковала авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК.

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Сейчас из-под завалов деблокированы тела двух мужчин 33 и 42 лет.

Подтверждена информация, что они приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.

Предыстория: Российская армия ударила по отелю около 21:50 7 сентября.