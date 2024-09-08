Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон

В субботу 7 сентября в Резекненском крае на востоке Латвии разбился российский военный дрон.

Источник: латвийское Министерство обороны, пишет "Европейская правда"

7. septembrī Rēzeknes novadā ir nokritis krievu bezpilota lidaparāts. Šobrīd @Latvijas_armija un citi atbildīgie dienesti turpina veikt izmeklēšanu par notikušā incidenta apstākļiem. Pēc pirmatnējiem datiem tas ir militārās nozīmes Krievijas Federācijas bezpilota lidaparāts.(1/3) pic.twitter.com/IYVoZftYww Реклама: September 8, 2024

Детали: По сообщению оборонного ведомства, ответственные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента, но, по предварительным данным, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Латвийские Силы обороны, в соответствии с установленными процедурами, проинформировали об инциденте чиновников, правоохранителей и командование НАТО. Сейчас продолжается расследование инцидента.

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Насколько известно, это первый с начала полномасштабного вторжения случай, когда военный дрон России нарушает воздушное пространство Латвии.

Министр обороны страны Андрюс Спрудс на этом фоне подчеркнул, что Латвии необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы, в частности развивать возможности противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Что предшествовало: Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости коллективного реагирования на подобные инциденты с российскими дронами, поскольку "количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет".

А глава латвийского МИД Байба Браже анонсировала вызов представителя посольства России в понедельник, 9 сентября, напомнив, что инцидент с российским дроном также произошел в Румынии.