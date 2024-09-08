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Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
иллюстративное фото Getty Images

В Тернопольском областном ТЦК и СП заявили, что в субботу вечером мужчина, который имеет отсрочку от мобилизации, пришел на территорию ТЦК вместе с другими гражданами и пытался силой проникнуть в помещение, поскольку хотел мобилизоваться.

Источник: Тернопольский областной ТЦК и СП, представитель ГУ Нацполиции в Тернопольской области Андрей Василик в комментарии "20 минут"

Дословно ТЦК: "07 сентября 2024 года около 20 часов гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации), находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку.

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Он, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения – территориального центра комплектования и социальной поддержки вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.

Гражданин Х, применяя физическую силу, разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-резаные раны на руке от разбитого стекла".

Детали: В ТЦК заявили, что военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции. Работниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.

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В полиции Тернопольщины местному изданию "20 минут" подтвердили информацию о вызове. 

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. Когда она прибыла, на месте уже работали медики. По тем действиям, которые совершил мужчина, полиция зарегистрировала сообщение в Едином учете заявлений и сообщений. На нарушителя составили админпротокол по статье 173 КУоАП, это мелкое хулиганство", - сообщил представитель Главного управления Нацполиции в области Андрей Василик.

ТернопольТЦКмобилизация
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