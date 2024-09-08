Представитель Индии собирается к Путину говорить о "мирных усилиях" по Украине

Советник по вопросам национальной безопасности Индии Аджит Довал 10-11 сентября посетит Москву, где встретится с правителем России Владимиром Путиным и обсудит "мирные усилия" для прекращения войны в Украине.

Источник: India Today со ссылкой на источники

Детали: Отмечается, что Довал обсудит "мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны".

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Во время своего визита в РФ он также примет участие во встрече БРИКС по вопросам безопасности, добавили источники.

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