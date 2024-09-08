Представитель Индии собирается к Путину говорить о "мирных усилиях" по Украине
Воскресенье, 8 сентября 2024, 17:57
Советник по вопросам национальной безопасности Индии Аджит Довал 10-11 сентября посетит Москву, где встретится с правителем России Владимиром Путиным и обсудит "мирные усилия" для прекращения войны в Украине.
Источник: India Today со ссылкой на источники
Детали: Отмечается, что Довал обсудит "мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинской войны".
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Во время своего визита в РФ он также примет участие во встрече БРИКС по вопросам безопасности, добавили источники.
Предыстория:
- 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это был первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
- В рамках визита Моди были согласованы соглашения о сотрудничестве между Украиной и Индией в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.
- Перед поездкой в Украину Моди посещал Польшу и обсуждал с премьер-министром Дональдом Туском прекращение развязанной РФ войны.
- В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.