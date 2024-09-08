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Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 18:16
Глава МИД после падения дронов РФ в странах НАТО призвал сбивать цели над Украиной
Андрей Сибига, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига после инцидентов с падением российских дронов на территории государств НАТО призвал Запад использовать свою ПВО для сбивания российских ракет и дронов над Украиной, а также снять ограничений на использование Киевом оружия.

Источник: Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Сибиги, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.

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"Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе. Для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников", – подчеркнул он.

Среди таких действий Сибига назвал решение Запада использовать свое ПВО для сбития российских ракет и дронов над Украиной, усиление помощи Вооруженным силам Украины, а также снятие ограничений на использование Киевом оружия.

"Действуйте сейчас", – подытожил министр.

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Что предшествовало: После российской атаки против Украины в ночь на воскресенье Румыния заявила, что беспилотник нарушил ее воздушное пространство, и ищет его обломки на своей территории.

В Латвии также заявили, что обнаружили разбитый военный дрон РФ на востоке страны и проводят расследование.

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МИДНАТОПВОпомощь Украине
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