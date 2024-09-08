Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: среди раненых – подросток
Воскресенье, 8 сентября 2024, 18:50
В воскресенье днем российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской общины, ранены мужчина и подросток.
Источник: прокуратура Сумщины
Дословно: "8 сентября 2024 года около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Сумской городской территориальной общины.
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В результате атаки оккупантов ранены 35-летний гражданский мужчина и 14-летний подросток.
Также поврежден местный магазин".