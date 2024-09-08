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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: среди раненых – подросток

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 18:50
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: среди раненых – подросток
место удара, фото прокуратуры Сумской области

В воскресенье днем российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Сумской общины, ранены мужчина и подросток.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "8 сентября 2024 года около 12:50, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру Сумской городской территориальной общины.

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В результате атаки оккупантов ранены 35-летний гражданский мужчина и 14-летний подросток.

Также поврежден местный магазин".

Сумская областьвойнадети
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