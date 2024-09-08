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Шольц о подрыве "Северных потоков": Надо сделать все возможное для наказания виновных

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 19:27
Шольц о подрыве Северных потоков: Надо сделать все возможное для наказания виновных
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона сделает все возможное для установления обстоятельств подрывов российских газопроводов "Северные потоки" осенью 2022 года и наказания виновных.

Источник: Шольц в интервью ZDF, пишет "Европейская правда"

Детали: На вопрос, доверяет ли он Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

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"В то же время мне абсолютно понятно, что эти вещи должны быть выяснены. Я рад, что генеральный прокурор и наши органы безопасности достигли такого прогресса, как об этом везде сообщали", – добавил немецкий канцлер.

Он заверил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Что предшествовало: 15 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники.

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В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В конце августа этого года немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданин Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сбежал из Польши на украинском дипломатическом автомобиле и ранее беспрепятственно проехал через территорию Германии.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.

ШольцГерманияСеверный поток-2газ
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