После удара по Полтаве в больницах остаются 220 раненых – Зеленский

После российского удара по Институту связи в Полтаве в больнице до сих пор находятся 220 раненых, некоторые из них в очень тяжелом состоянии.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами.

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Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых.

Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые".

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