После удара по Полтаве в больницах остаются 220 раненых – Зеленский
Воскресенье, 8 сентября 2024, 21:24
После российского удара по Институту связи в Полтаве в больнице до сих пор находятся 220 раненых, некоторые из них в очень тяжелом состоянии.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами.
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Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых.
Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.
- По состоянию на 8 сентября количество погибших возросло до 58, раненых - 328 человек.