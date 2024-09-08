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После удара по Полтаве в больницах остаются 220 раненых – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 21:24
После удара по Полтаве в больницах остаются 220 раненых – Зеленский
последствия удара по Полтаве, фото ГСЧС

После российского удара по Институту связи в Полтаве в больнице до сих пор находятся 220 раненых, некоторые из них в очень тяжелом состоянии.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами.

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Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых.

Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российский агрессор 3 сентября нанес двумя баллистическими ракетами удар по одному из учебных заведений города Полтава.
  • Сухопутные войска проводят расследование относительно удара.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты, которые попали в военное учебное заведение Полтавы, летели 3 минуты и многие люди были убиты или ранены, когда спускались в укрытие.
  • По состоянию на 8 сентября количество погибших возросло до 58, раненых - 328 человек.

ПолтаваЗеленскийракетный удар
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