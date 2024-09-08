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Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 22:18
Новый глава МИД отозвал временного поверенного в Грузии
Андрей Сибига, фото из его Facebook

Новый глава МИД Андрей Сибига принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина, а также внес представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

Источник: Сибига в Facebook

Детали: Министр сообщил, что в воскресенье провел совещание с украинскими послами и генконсулами.

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Прямая речь: "Озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии".

Больше деталей: Сибига отметил, что сообщил о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".

Он также отметил, что внес представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

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Министр добавил, что "будет новая структура министерства, пересмотрены штатные расписания посольств".

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы – запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", – написал он.

Что предшествовало: В августе временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин рассказал, что Украина в свое время получила одобрение Тбилиси на назначение нового посла в Грузии, но этому помешала непонятная риторика со стороны грузинских властей.

5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

МИДГрузиядипломатические отношения
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