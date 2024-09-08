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В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы – ГСЧС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 сентября 2024, 22:45
В Киеве за день произошло 13 пожаров в экосистемах, это катастрофа для природы – ГСЧС
пожар в Киеве 7 сентября, фото ГСЧС

В субботу в экосистемах Киева произошло 13 пожаров на площади более 17 тысяч квадратных метров.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Дословно: "Количество пожаров в экосистемах увеличивается.

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За минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 кв. м. Это катастрофа для нашей природы!".

Детали: В ГСЧС призвали: не разводить огонь возле леса и в полях; не оставлять окурки и спички на сухой траве; не выжигать мусор и растительные остатки; очищать место для костра от сухой травы, листьев и веток; не разводить костры близко к домам и сооружениям; оставляя место отдыха, обязательно потушить костер водой или песком; проводить разъяснительные беседы с детьми на тему пожарной безопасности.

Киевпожарэкология
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