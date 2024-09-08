На Покровском направлении враг потерял 314 оккупантов, один попал в плен – Генштаб

На фронте в воскресенье произошло 148 боестолкновений, из них на Покровском направлении враг атаковал 36 раз, на Кураховском – 25.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток произошло 148 боевых столкновений, оккупанты нанесли 60 авиационных ударов с применением 79 КАБов, 473 удара дронами-камикадзе и осуществили 2768 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Реклама:

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 59 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и четыре единицы специальной техники, 37 БПЛА, кроме того, повреждены две артиллерийские системы, танк, три боевые бронированные машины врага.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой, Мясожаровки и Стельмаховки.

ВИДЕО ДНЯ

12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина, в настоящее время идет два боестолкновения.

На Северском направлении в течение дня защитники отбили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Спирного и Григорьевки. Сейчас в трех локациях еще продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещеевки. Семь попыток противника потеснить украинские подразделения оказались тщетными, одна атака продолжается. Ситуация контролируется.

При поддержке авиации враг 17 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк, Нелиповка и Дружба. Наши защитники отбили 13 штурмов, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки отражено 29 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжается. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей.

По предварительным данным, за воскресенье враг потерял 314 ликвидированных и раненых оккупантов, один попал в плен, также украинскими военнослужащими уничтожено десять автомобилей и один БПЛА. Кроме того, поражены две гаубицы, два танка, один автомобиль и один миномет.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 25 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Долиновки, Украинская, Георгиевки и Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили 20 атак, пять штурмов до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного.

На Ореховском направлении украинские войска отбили две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Роботино, противник успеха не имел.