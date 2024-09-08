В ряде областей в понедельник пройдут дожди
Воскресенье, 8 сентября 2024, 23:46
В понедельник 9 сентября в южной части Украины, днем и в восточных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
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Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 7-12°, на остальной территории 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, на высокогорье Карпат и горах Крыма 20-22°.
На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Температура ночью 7-12°, днем 23-28. В Киеве ночью 10-12°, днем 25-27°.