В ряде областей в понедельник пройдут дожди

В понедельник 9 сентября в южной части Украины, днем и в восточных и центральных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 9 сентября, meteo.gov.ua

Детали: В южной части, днем и в восточных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

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Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных, северных и Винницкой областях 7-12°, на остальной территории 10-15°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, на высокогорье Карпат и горах Крыма 20-22°.

На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 7-12°, днем 23-28. В Киеве ночью 10-12°, днем 25-27°.