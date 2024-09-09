Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:52 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей, которая движется в западном направлении.

Реклама:

По состоянию на 23:13 "Шахеды" из Сумщины движутся на Полтавщину.

В 00:20 Воздушные силы сообщили о "Шахэды" с Полтавщины на Киевщину.

Дословно ВС в 1:33: ""Шахеды" в направлении Киева по Днепру".

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Около 4 утра объявили отбои тревоги в областях, которым угрожали российские ударные беспилотники.