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Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 00:20
Россияне запускали Шахеды с северо-востока
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" с северо-восточного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:52 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей, которая движется в западном направлении.

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По состоянию на 23:13 "Шахеды" из Сумщины движутся на Полтавщину.

В 00:20 Воздушные силы сообщили о "Шахэды" с Полтавщины на Киевщину.

Дословно ВС в 1:33: ""Шахеды" в направлении Киева по Днепру".

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Обновлено: Около 4 утра объявили отбои тревоги в областях, которым угрожали российские ударные беспилотники.

Шахедбеспилотники
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