Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока
Понедельник, 9 сентября 2024, 00:20
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" с северо-восточного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:52 Воздушные силы сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей, которая движется в западном направлении.
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По состоянию на 23:13 "Шахеды" из Сумщины движутся на Полтавщину.
В 00:20 Воздушные силы сообщили о "Шахэды" с Полтавщины на Киевщину.
Дословно ВС в 1:33: ""Шахеды" в направлении Киева по Днепру".
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Обновлено: Около 4 утра объявили отбои тревоги в областях, которым угрожали российские ударные беспилотники.