На Киевщине и в пригороде столицы работала ПВО по вражеским "Шахедам"
Понедельник, 9 сентября 2024, 00:40
В ночь на 9 сентября в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников, на Киевщине работала ПВО.
Источник: КГВА, Воздушные силы, КОВА
Детали: В 00:33 в Киеве объявили воздушную тревогу.
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Ранее о воздушной тревоге сообщили в Киевской области, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках курсом с Полтавщины на Киевщину.
Сергей Попко, начальник КМВА, отметил об угрозе БпЛА для столицы.
В КОВА указали, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА, в регионе работают силы ПВО.
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Обновлено: Впоследствии Попко сообщил, что ПВО работает в пригороде столицы.
В 1:39 объявили отбой воздушной тревоги в Киеве.