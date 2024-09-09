На Киевщине и в пригороде столицы работала ПВО по вражеским "Шахедам"

В ночь на 9 сентября в столице и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников, на Киевщине работала ПВО.

Источник: КГВА, Воздушные силы, КОВА

Детали: В 00:33 в Киеве объявили воздушную тревогу.

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Ранее о воздушной тревоге сообщили в Киевской области, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках курсом с Полтавщины на Киевщину.

Сергей Попко, начальник КМВА, отметил об угрозе БпЛА для столицы.

В КОВА указали, что на Киевщине зафиксировано движение вражеских БпЛА, в регионе работают силы ПВО.

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Обновлено: Впоследствии Попко сообщил, что ПВО работает в пригороде столицы.

В 1:39 объявили отбой воздушной тревоги в Киеве.