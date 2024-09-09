Враг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар
Понедельник, 9 сентября 2024, 03:04
Россияне наносят удары по Харькову УАБами, на месте одного из прилетов возник пожар.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов
Детали: Терехов сообщил о нескольких ударах по городу УАБами.
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Прямая речь: "Относительно пострадавших - идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар".
Дополнено: Позже Терехов сообщил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.
Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания.
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Прямая речь: "По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия".