Враг нанес удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар

Россияне наносят удары по Харькову УАБами, на месте одного из прилетов возник пожар.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: Терехов сообщил о нескольких ударах по городу УАБами.

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Прямая речь: "Относительно пострадавших - идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар".

Дополнено: Позже Терехов сообщил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.

Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания.

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Прямая речь: "По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия".