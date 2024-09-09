Обстрелы Сумщины: более 240 взрывов за сутки, двое раненых

В течение прошлого дня россияне совершили 91 обстрел Сумской области, ранили двух мирных жителей.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 243 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Сумская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Свеская, Березовская, Новослободская, Путивльская, Ямпольская, Середино-Будская громады".

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"Сумская громада: россияне вели обстрел из РСЗО (2 взрыва), в результате чего получили ранения двое гражданских людей".

Детали: По Хотинской общине враг совершил удар УАБ и бил из миномета, 3 взрыва.

По Юнаковской общине тоже был удар УАБ, а также дроном-камикадзе – 3 взрыва.

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По Миропольской общине россияне ударили FPV-дроном, 2 взрыва.

На Белопольскую громаду враг совершил сброс с БпЛА взрывных устройств, 2 взрыва.

По Краснопольской общине враг вел минометный, артиллерийский обстрелы, обстрел из танка, атаковал FPV-дроном, совершил сброс с БпЛА взрывных устройств. В общем – 46 взрывов.

На Эсманьскую общину сбросил с БпЛА взрывных устройств, обстрелял из артиллерии, 3 взрыва.

По Шалыгинской общине россияне нанесли удары дронами и из РСЗО, 83 взрыва.

Великописаревскую общину россияне тоже атаковали дронами, был минометный обстрел и сброс с БпЛА взрывных устройств. Всего 36 взрывов.

По Середино-Будской общине были удары дронами, также враг бил из артиллерии – 15 взрывов.

По Березовской и Ямпольской громадах оккупанты ударили КАБ, 4 взрыва.

По Новослободской громаде враг осуществил пуск УАБ, удары дронами, 3 взрыва.

По Путивльской общине был минометный обстрел, 2 взрыва.

Свескую общину захватчики атаковали УАБ, били из минометов, 9 взрывов.