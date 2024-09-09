Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: более 240 взрывов за сутки, двое раненых

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 05:38
Обстрелы Сумщины: более 240 взрывов за сутки, двое раненых
последствия вражеских обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 91 обстрел Сумской области, ранили двух мирных жителей.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 243 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Сумская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Свеская, Березовская, Новослободская, Путивльская, Ямпольская, Середино-Будская громады".

Реклама:

"Сумская громада: россияне вели обстрел из РСЗО (2 взрыва), в результате чего получили ранения двое гражданских людей".

Детали: По Хотинской общине враг совершил удар УАБ и бил из миномета, 3 взрыва.

По Юнаковской общине тоже был удар УАБ, а также дроном-камикадзе – 3 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

По Миропольской общине россияне ударили FPV-дроном, 2 взрыва.

На Белопольскую громаду враг совершил сброс с БпЛА взрывных устройств, 2 взрыва.

По Краснопольской общине враг вел минометный, артиллерийский обстрелы, обстрел из танка, атаковал FPV-дроном, совершил сброс с БпЛА взрывных устройств. В общем – 46 взрывов.

На Эсманьскую общину сбросил с БпЛА взрывных устройств, обстрелял из артиллерии, 3 взрыва.

По Шалыгинской общине россияне нанесли удары дронами и из РСЗО, 83 взрыва.

Великописаревскую общину россияне тоже атаковали дронами, был минометный обстрел и сброс с БпЛА взрывных устройств. Всего 36 взрывов.

По Середино-Будской общине были удары дронами, также враг бил из артиллерии – 15 взрывов.

По Березовской и Ямпольской громадах оккупанты ударили КАБ, 4 взрыва.

По Новослободской громаде враг осуществил пуск УАБ, удары дронами, 3 взрыва.

По Путивльской общине был минометный обстрел, 2 взрыва.

Свескую общину захватчики атаковали УАБ, били из минометов, 9 взрывов.

Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА

Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему гражданину и чемпиону"

видеоЗеленский анонсировал "сильное" военное наполнение Плана победы

В Польше уже семеро погибших от наводнения

видеоУ боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах. Ливан обвиняет Израиль

Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно

Все новости...
Сумская область
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: среди раненых – подросток
Россияне нанесли авиаудар по границе Сумской области - есть погибшая и раненые
На Сумщине из-за российских обстрелов ранены 7 человек
Последние новости
03:50
СМИ: В Сумах прогремели взрывы
03:25
Умеров предоставил США информацию об операциях и потребностях Украины
03:08
В Киеве прогремели взрывы. На подступах к городу работает ПВО
02:40
обновляетсяВ нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА
02:04
СМИ: В Кропивницком были слышны взрывы
01:47
МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика
01:00
КОВА: На Киевщине работает ПВО
00:49
Усик прокомментировал свое задержание: Произошло недоразумение
00:24
футбол“Бавария”, „Ливерпуль“, „Реал“ и „Ювентус“ стартовали с побед в обновленной Лиге чемпионов
00:17
Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему гражданину и чемпиону"
Все новости...
Реклама:
Реклама: