ВСУ отминусовали еще 1 150 оккупантов
Понедельник, 9 сентября 2024, 07:21
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 захватчиков, 26 артиллерийских систем и 3 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составили :
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- личного состава – около 626 410 (+1 150) человек,
- танков – 8 639 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 16 906 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 17 830 (+26) ед,
- РСЗО – 1 180 (+0) ед,
- средств ПВО – 942 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 897 (+33) ед,
- крылатых ракет – 2 588 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 262 (+44) ед,
- специальной техники – 3 049 (+2) ед.
Данные уточняются.