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ВСУ отминусовали еще 1 150 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 9 сентября 2024, 07:21
ВСУ отминусовали еще 1 150 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 захватчиков, 26 артиллерийских систем и 3 танка. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составили :

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  • личного состава – около 626 410 (+1 150) человек,
  • танков – 8 639 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 906 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 17 830 (+26) ед,
  • РСЗО – 1 180 (+0) ед,
  • средств ПВО – 942 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 897 (+33) ед,
  • крылатых ракет – 2 588 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 262 (+44) ед,
  • специальной техники – 3 049 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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