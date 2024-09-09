Россияне активнее всего действовали на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях – Генштаб

Российские оккупанты в прошлые сутки атаковали по всей линии фронта, но больше всего вражеских штурмов было на трех направлениях, всего за сутки произошло 164 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 сентября в Facebook

Дословно Генштаб: "По уточненной информации, за вчера (8 сентября – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4 770 обстрелов, более 190 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Петропавловка и Глушковка Харьковской области; Дружба, Водяное, Новодонецкое и Александрополь Донецкой области; Каменское, Лобково Запорожской области и Одрадокаменка на Херсонщине".

Детали: На Харьковском направлении россияне продолжали штурмовые действия. Здесь произошло 5 боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении было 15 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов у Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

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На Лиманском направлении украинские войска отбили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отбили 10 атак у Спирного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Возле последнего россияне провели 4 атаки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 10 попыток захватчиков прорвать оборону в районах Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещеевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации осуществили 24 атаки. Усилия сосредоточивали в районах населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовали вблизи Дружбы.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 39 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки. В общем захватчики 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили 4 атаки в направлении Водяного, но успеха не имели.

На Ореховском направлении состоялось 2 безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации – с территории РФ осуществлял удары по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олиного, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и ряда других приграничных населенных пунктов", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили 2 артиллерийские системы и 1 средство ПВО российских захватчиков.