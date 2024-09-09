Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы ПВО сбили шесть "Шахедов" и две ракеты Х-59/69 в четырех областях

Станислав ПогориловПонедельник, 9 сентября 2024, 08:30
Силы ПВО сбили шесть Шахедов и две ракеты Х-59/69 в четырех областях
Фото: Инфографика Воздушных сил

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донецкой области и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сообщается, что два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ).

Реклама:

Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Шахедракетный ударПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Reuters: Израиль заложил взрывчатку в тайваньские пейджеры "Хезболлы" 

обновляетсяВ нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА

видеоВ Тверской области России из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют

Усик прокомментировал свое задержание: Произошло недоразумение

Усика отпустили. Зеленский возмущен "таким отношением к нашему чемпиону"

видеоЗеленский анонсировал "сильное" военное наполнение Плана победы

Все новости...
Шахед
В оппозиции Румынии раскритиковали правительство за бездействие в отношении российских дронов
На Киевщине и в пригороде столицы работала ПВО по вражеским "Шахедам"
Россияне запускали "Шахеды" с северо-востока
Последние новости
08:05
Россияне атаковали "Шахедами" энергообъекты в Сумах
07:55
фото, видео Наводнение отступило из чешского города Опава и нанесло ущерб на миллиарды крон
07:53
Россияне атаковали Николаевщину ракетой: есть разрушения на территории сельхозпредприятия – ОВА
07:33
Госдеп США видел «элементы» Плана победы Украины – спикер
07:10
ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и 6 танков
07:02
Reuters: Израиль заложил взрывчатку в тайваньские пейджеры "Хезболлы" 
06:40
обновляетсяВ нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА
06:29
Миссия МВФ отложила работу в России
05:40
ISW: Россия использует соцсети, чтобы вмешиваться в выборы и дестабилизировать
04:52
видеоВ Тверской области России из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют
Все новости...
Реклама:
Реклама: