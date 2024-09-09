Силы ПВО сбили шесть "Шахедов" и две ракеты Х-59/69 в четырех областях

В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донецкой области и 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Сообщается, что два вражеских беспилотника локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ).

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Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.