Шольц за приглашение России на второй Саммит мира

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы пригласить Россию на второй Саммит мира, и убежден, что уже сейчас пора обсуждать пути завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на большое интервью немецкого политика ZDF

Детали: По словам Шольца, с этим соглашается и президент Украины Владимир Зеленский.

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Прямая речь канцлера Германии: "Думаю, сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным".

Детали: Он добавил, что имел "очень конфиденциальный разговор" с Зеленским и что между ними хорошие отношения.

Предыстория:

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Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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