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Шольц за приглашение России на второй Саммит мира

Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 9 сентября 2024, 09:04
Шольц за приглашение России на второй Саммит мира
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы пригласить Россию на второй Саммит мира, и убежден, что уже сейчас пора обсуждать пути завершения войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на большое интервью немецкого политика ZDF 

Детали: По словам Шольца, с этим соглашается и президент Украины Владимир Зеленский.

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Прямая речь канцлера Германии: "Думаю, сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным".

Детали: Он добавил, что имел "очень конфиденциальный разговор" с Зеленским и что между ними хорошие отношения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.
  • Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".
  • Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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ШольцмирУкраинаРосcия
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