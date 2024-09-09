Российские дроны упали на территории НАТО из-за нашего бездействия – глава МИД Литвы

Дроны РФ начали падать на территории НАТО из-за бездействия стран-членов, убежден министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Ландсбергиса в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь министра: "Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность".

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Детали: Он добавил, что Литва, конечно, будет поддерживать "решительный ответ" союзников.

Предыстория:

После российской атаки против Украины в ночь на воскресенье Румыния заявила, что беспилотник нарушил ее воздушное пространство, и ищет его обломки на своей территории.

В Латвии также заявили, что обнаружили разбитый военный дрон РФ на востоке страны и проводят расследование.

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