Советник главы Минстратегпрома, отвечавший за дроны, погиб в ДТП

Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник, который отвечал за сотрудничество с производителями беспилотников, погиб в ДТП вместе с женой.

Источник: экс-глава министерства Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится".

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Детали: В благотворительном фонде "Вернись живым", где раньше работал Олейник, сообщили, что он вместе с женой погиб в ДТП. Это произошло ночью 8 сентября.

Прощание состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе.

По данным Лига.net, Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году. Он служил в подразделении "Аэроразведка". На фронте был известен под позывным Локи.

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Во время полномасштабной войны России против Украины Олейник участвовал в боях на Киевщине и Черниговщине, а также в Харьковском контрнаступлении, где помогал освобождать Купянск.

Он также был консультантом Фонда "Вернись живым" по тактике применения БпЛА и участвовал в подготовке новых операторов дронов.

Олейнику было 28 лет.