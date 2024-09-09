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Еврокомиссаром по вопросам обороны станет представитель Литвы – СМИ

Ирина Балачук, Кристина БондареваПонедельник, 9 сентября 2024, 10:22
Еврокомиссаром по вопросам обороны станет представитель Литвы – СМИ
Литовский политик Андрюс Кубилюс. Фото из Facebook

Комиссаром по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вероятно, станет представитель Литвы Андрюс Кубилюс. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое общалось с официальными лицами Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета, а также с официальными лицами в различных европейских столицах

Детали: Издание напоминает, что фон дер Ляйен ранее отмечала, что новую должность комиссара по вопросам обороны стоит отдать кому-то из Центральной или Восточной Европы.

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Кубилюс – депутат Европарламента, который специализируется на иностранных делах. Представитель Литвы – опытный политик. Он имеет более чем 5-летний опыт работы премьер-министром. Кубилюс занимал эту должность дважды.

Отмечается, что политик пользуется широким уважением, поскольку провел Литву через финансовый кризис 2008 года.

Он также активно поддерживает Украину, в частности, подчеркивал необходимость постоянной военной поддержки Киева, призывал заставить Москву оплатить счет за восстановление Украины, используя все замороженные российские активы.

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В Вильнюсе Кубилюс также предлагал создать правительственный департамент или министерство, которое было бы полностью посвящено вопросам Украины.

Предыстория:

ЕврокомиссияЛитва
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