Еврокомиссаром по вопросам обороны станет представитель Литвы – СМИ
Комиссаром по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса в новой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вероятно, станет представитель Литвы Андрюс Кубилюс.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico, которое общалось с официальными лицами Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета, а также с официальными лицами в различных европейских столицах
Детали: Издание напоминает, что фон дер Ляйен ранее отмечала, что новую должность комиссара по вопросам обороны стоит отдать кому-то из Центральной или Восточной Европы.
Кубилюс – депутат Европарламента, который специализируется на иностранных делах. Представитель Литвы – опытный политик. Он имеет более чем 5-летний опыт работы премьер-министром. Кубилюс занимал эту должность дважды.
Отмечается, что политик пользуется широким уважением, поскольку провел Литву через финансовый кризис 2008 года.
Он также активно поддерживает Украину, в частности, подчеркивал необходимость постоянной военной поддержки Киева, призывал заставить Москву оплатить счет за восстановление Украины, используя все замороженные российские активы.
В Вильнюсе Кубилюс также предлагал создать правительственный департамент или министерство, которое было бы полностью посвящено вопросам Украины.
Предыстория:
- В Литве ранее говорили, что хотели бы для Кубилюса должность еврокомиссара по вопросам обороны.
- Сам Кубилюс заявил, что Еврокомиссия в следующие пять лет должна сделать расширение – включая принятие Украины – своим приоритетом.
- По данным источников, представитель Латвии Валдис Домбровскис будет назначен исполнительным вице-президентом по вопросам "расширения и реконструкции Украины".