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Вода в Десне возле Чернигова потемнела, фиксируется замор рыбы – местные власти

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 10:43
Вода в Десне возле Чернигова потемнела, фиксируется замор рыбы – местные власти
Десна. иллюстративное фото с сайта newch.tv

Вода в Десне возле Чернигова потемнела, местами фиксируется массовый замор рыбы; в то же время исполняющий обязанности мэра Александр Ломако уверяет, что город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Источник: Ломако в Facebook

Прямая речь и.о. мэра Чернигова: "По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы, есть погибшая. Сейчас происходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС...

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Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет".

Детали: Ломако напомнил, что посещать пляж власть запретила на прошлой неделе. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Был усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

Что предшествовало: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины относительно ситуации на Сейме и Десне по состоянию на 8 сентября сообщало, что лаборатории Госводагентства, ГЭИ и центров контроля и профилактики болезней продолжают осуществлять ежедневный мониторинг водных ресурсов рек Сейм и Десна в Киеве и области, Черниговской и Сумской областях.

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По результатам лабораторных исследований проб воды из р. Десна от устья р. Сейм до г. Чернигов в основном зафиксированы превышения содержания марганца и железа. Указанные превышения по этим веществам являются типичным для этого времени года. Природные факторы обусловливают некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, которое имеет естественный характер.

По реке Сейм специалисты отмечали стабилизацию ситуации. По результатам измерений в пробах вод, отобранных в р. Сейм 5 и 6 сентября, состояние воды улучшается.

По результатам замеров приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено, уверяли в министерстве.

водаЧернигов
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