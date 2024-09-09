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В ЕС могут исключить из санкционного списка мать Пригожина и российского экс-гонщика – СМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 9 сентября 2024, 12:00
В ЕС могут исключить из санкционного списка мать Пригожина и российского экс-гонщика – СМИ

Послы Европейского Союза намерены позже на этой неделе исключить из санкционного списка российского экс-гонщика Никиту Мазепина и мать умершего главаря "вагнеровцев" Виолетту Пригожину.

Источник: источники RFE/RL, "Европейская правда"

Детали: С момента полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против 2 300 человек и организаций. Каждые шесть месяцев этот черный список должен продлеваться по единодушному согласию 27 стран-членов ЕС. Сейчас срок действия санкций истекает 15 сентября.

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Как и во время предыдущих обсуждений, Венгрия на этот раз требует исключить из списка несколько человек, прежде чем Будапешт даст зеленый свет на продление санкций.

Некоторые из стран-членов, в частности Эстония, Латвия, Литва и Польша, заявили, что ЕС должен перейти от продления санкций каждые шесть месяцев к ежегодному решению, против чего выступает Будапешт.

Дипломаты ЕС сообщили, что был достигнут компромисс, согласно которому в силе останется шестимесячное продление, но из перечня будут исключены только два человека.

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Было предложено исключить Мазепина и Пригожину, поскольку юридическая служба ЕС считает их дела слабыми.

Мазепин, бывший гонщик "Формулы-1" и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина, в начале этого года выиграл дело в Суде ЕС об отмене санкций против него. Однако он остался в списке, поскольку ЕС утверждает, что судебное решение касается только предыдущего периода санкций и что с тех пор Брюссель обновил списки по новым критериям.

Пригожина, мать покойного лидера наемников группы Вагнера Евгения Пригожина, выиграла суд в прошлом году, но до сих пор остается под санкциями.

Весной в Брюсселе состоялась похожая дискуссия, в результате которой соучредитель российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, бизнесмен Сергей Мндоянц и гражданин Словакии Юзеф Гамбалек, глава российского националистического мотоклуба "Ночные волки" в Европе, были исключены из санкционных списков ЕС.

ЕСсанкцииПригожин
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