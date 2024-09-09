Россияне атаковали дроном Купянск: ранения получили двое гражданских
Понедельник, 9 сентября 2024, 12:38
Утром 9 сентября российские войска ударили FPV-дроном по Купянску Харьковской области, в результате чего получили ранения двое гражданских мужчин.
Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры
Дословно: "По данным следствия, 9 сентября около 8:00 оккупанты ударили FPV-дроном по г. Купянск. Получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет. Медики оказали помощь пострадавшим".
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Детали: Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Предыстория:
- В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донецкой области и 8-ю ударными БПЛА типа "Shahed" из Курска. Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.