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В НАТО не имеют данных, что российский дрон разбился в Латвии намеренно

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 12:40
В НАТО не имеют данных, что российский дрон разбился в Латвии намеренно
Фара Дахлалла и Йенс Столтенберг. иллюстративное фото из соцсети Х спикера НАТО

Североатлантический альянс не располагает информацией о том, что падение российского беспилотника на территории Латвии было преднамеренным.

Источник: спикер Альянса Фара Дахлалла в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Дахлалла отметила, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников.

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"Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – заявила Дахлалла.

Она напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.

Что предшествовало: В Латвии в субботу 7 сентября 2024 года разбился российский военный беспилотник, вероятно, залетевший через Беларусь.

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Насколько известно, это был первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда военный дрон России нарушил воздушное пространство Латвии.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО за бездействие, которое привело к беспрепятственному падению российских дронов на территории стран Альянса.

НАТОбеспилотникиЛатвиявойна
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