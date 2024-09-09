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Минкультуры и Минразвития получили новые названия

Станислав ПогориловПонедельник, 9 сентября 2024, 12:58
Минкультуры и Минразвития получили новые названия
Фото: Getty Images

Кабинет министров переименовал Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Источник: постановление КМУ № 1028

Детали: Министерство культуры и информационной политики Украины переименовано в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины - в Министерство развития общин и территорий Украины.

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Министерствам поручено обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление Кабинету министров Украины предложений о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Напомним:

  • Верховная Рада 5 сентября проголосовала за назначение министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, который до этого был заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • Также парламент назначил экс-главу Киевской ОГА и заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

Кабинет министровМинкультурыМининфраструктуры
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