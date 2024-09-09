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Опрос: более половины украинцев хотят, чтобы власть больше контролировала Telegram

Александр ШумилинПонедельник, 9 сентября 2024, 13:25
Опрос: более половины украинцев хотят, чтобы власть больше контролировала Telegram
Фото: Getty Images

Более половины украинцев считают, что Telegram в Украине нужно ограничивать и контролировать, менее 10% выступают за полный запрет этой сети.

Источник: опрос проведен 1-6 сентября 2024 года Киевским международным институтом социологии

Дословно: "Мы задавали вопрос о в целом отношении к запрету Телеграмм в Украине. Сейчас только 9% украинцев сразу утверждают, что его надо полностью запретить. В то же время и только 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать.

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Зато большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль - например, блокирование отдельных каналов и т.д.".

 
Скриншот

Детали: Опрос провели методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1015 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

опросСМИ
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