Более 70% украинцев считают распространение российской пропаганды в соцсетях серьезной угрозой

Большинство украинцев (71%) считают серьезной угрозой распространение российской дезинформации и пропаганды в соцсетях.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 1-6 сентября 2024 года

Дословно: "Подавляющее большинство украинцев (71%) признают, что распространение российской дезинформации и пропаганды в социальных сетях достаточно или даже очень серьезной угрозой. В то же время из них относят эту угрозу к одной из крупнейших - 33%, а остальные 38% говорят, что эта угроза хоть и серьезная, но не является одной из крупнейших.

Реклама:

Утверждают, что это не является значительной угрозой или вообще нет угроз - 23% (хотя из них 18% признают, что определенный вред таки есть)".

Детали: Кроме того, более 50% респондентов считают, что в Украине следует ограничить или взять под контроль работу Telegram.

Опрос проводился 1-6 сентября 2024 года Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Во всех регионах Украины (подконтрольная правительству) было опрошено 1015 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВИДЕО ДНЯ

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.