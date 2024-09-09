Враг продолжает химические атаки против Сил обороны: только за август - более 400

С февраля 2023 года группы радиационной, химической и биологической защиты разведки командования Сил поддержки ВСУ зафиксировали 4035 случаев применения российскими войсками специальных боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, только за август 2024 года таких случаев было 447.

Источник: командование Сил поддержки ВСУ в Facebook

Детали: Отмечается, что оккупанты продолжают применять против украинских военных химические боеприпасы, среди которых К-51 и РГ-ВО - средства для борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны. Кроме того, большую часть зафиксированных случаев составляют боеприпасы, содержащие опасные химические вещества неустановленного типа. Таких случаев только за август зафиксировано - 447.

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Силы обороны Украины отмечают, что Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Предыстория: В апреле 2024 года командование Сил поддержки ВСУ констатировало, что использование российскими войсками химических веществ во время военных действий против Сил обороны Украины стало системным. За период с февраля 2023 года по март 2024 года было зафиксировано 1412 случаев применения войсками РФ "химических" боеприпасов.

В пресс-службе командования Сил поддержки ВСУ "Украинской правде" уточнили, что 4035 случаев применения россиянами спецбоеприпасов, снаряженных химическими веществами, - зафиксированы с начала полномасштабного вторжения РФ именно их подразделениями (с 15 февраля 2023 года). Данные об использовании врагом этого оружия с 24 февраля 2022 по февраль 2023-го - не для широкой общественности, добавил спикер командования Сил поддержки Максим Кравчук.