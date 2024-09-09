В ЕС представили план, как избежать экономического упадка и не проиграть Китаю и США

Экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил 328-страничный план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что ЕС необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен около года назад попросила Драги подготовить монументальный отчет о будущем конкурентоспособности ЕС. После многих месяцев написания за закрытыми дверями план наконец был обнародован в понедельник.

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Цель доклада Драги состоит в том, чтобы вытащить ЕС, который отстает от США и Китая, из пропасти низкой производительности и слабого роста.

По словам Драги, ЕС нуждается в беспрецедентном уровне инвестиций – более чем вдвое большем, чем во времена Плана Маршалла, который в конце 1940-х – начале 1950-х годов направил в Западную Европу 13 млрд долларов. Это эквивалентно примерно 150 млрд долларов сегодня.

Драги настаивает на том, чтобы ЕС выпустил новые совместные долговые обязательства для финансирования своих промышленных и оборонных нужд, против чего выступают некоторые правительства.

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Он отметил, что цель ЕС сократить выбросы парниковых газов до нуля к середине века дает блоку возможность создавать и экспортировать чистые технологии по всему миру.

"Мы должны отказаться от иллюзии, что только промедление может сохранить консенсус. Промедление привело лишь к замедлению роста и, безусловно, не привело к достижению большего консенсуса. Мы дошли до точки, когда без действий нам придется либо поставить под угрозу наше благосостояние, либо окружающую среду, либо нашу свободу", – сказал Драги.

В основе экономических проблем Европы, как утверждается в докладе, лежит стоимость энергии для промышленности, которая сейчас вынуждена платить за электроэнергию на 158% больше, чем в США, и на 345% больше – за природный газ.

Драги видит в искусственном интеллекте возможность для Европы "исправить свои недостатки в инновациях и производительности и восстановить свой производственный потенциал". Он призвал интегрировать ИИ "в наши существующие отрасли, чтобы они могли оставаться на передовой".

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