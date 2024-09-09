Синоптики прогнозируют дожди и осеннюю прохладу

В Украине во вторник и среду синоптики прогнозируют дожди и прохладную погоду, ночью температура воздуха опустится до +12 градусов.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко

Дословно Диденко: "Холодно и с дождями будет завтра в западной части Украины, днем +17 +22 градуса. Разве что на Тернопольщине и Хмельнитчине до +25 градусов.

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На остальной территории Украины бабье лето продлится - солнечно, сухо, +24+28 градусов. Есть вероятность лишь локальных дождей в Приазовье и на Днепропетровщине".

Детали: В Киеве во вторник будет солнце, ночью +12 градусов, днем +26 градусов.

погода 10 сентября

В среду, 11 сентября, ночью на Закарпатье, в Карпатах и Прикарпатье, днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура в западных областях ночью +10+15 градусов, днем +17+22 градусов; на остальной территории ночью +15+20 градусов, на юге страны до +23 градусов, днем +24+29 градусов, на востоке и юге страны местами до +32 градусов.

В Киеве 11 сентября - местами кратковременный дождь, гроза, ночью без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15+17 градусов, днем +26+28 градусов.