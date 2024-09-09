Львовский таможенник требовал до 13 тысяч долларов за незаконную переправку мужчин за границу

Инспектор Львовской таможни организовал "схему" для выезда военнообязанных за границу, за свои "услуги" брал от 10 до 13 тысяч долларов.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: В заявлении говорится, что организатором незаконной "схемы" оказался 29-летний сотрудник Львовской таможни. В сговоре с другими лицами он предлагал несколько вариантов пересечения границы, как через официальные пункты пропуска, так и через лес.

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Стоимость "услуг" зависела от их разновидности: за переправку через лесную границу брали 10 тысяч долларов, тогда как оформление фальшивых медицинских документов о непригодности к службе, так называемого "белого билета", стоило 13 тысяч долларов.

В ходе расследования правоохранители задокументировали изготовление фальшивых документов для трех жителей Львовщины. В одном из эпизодов было зафиксировано передачу таможеннику 10 тысяч долларов в качестве задатка за оформление документов. Сообщник главного фигуранта был задержан во время получения второго транша в размере 3 тысяч долларов.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, военно-учетные документы и черновые записи. Таможеннику объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Двое фигурантов задержаны. Им грозит до девяти лет за решеткой.