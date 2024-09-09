Россияне ударили по предприятию и жилью возле Торецка: погибла женщина
Понедельник, 9 сентября 2024, 16:00
В результате российского удара по поселку Клебан Бык, недалеко от Торецка Донецкой области, погибла женщина, мужчина получил ранения.
Источник: Донбасс.Реалии
Детали: Отмечается, что российские войска нанесли удар по местному предприятию "Вода Донбасса", а также по домам местных жителей.
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Дословно: "Ранения получили двое гражданских жителей. Женщина впоследствии скончалась в больнице Константиновки. Мужчину с множественными осколочными ранениями спины доставили в больницу парамедики полиции".