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Россияне ударили по предприятию и жилью возле Торецка: погибла женщина

"Украинская правда"Понедельник, 9 сентября 2024, 16:00
Россияне ударили по предприятию и жилью возле Торецка: погибла женщина
скриншот

В результате российского удара по поселку Клебан Бык, недалеко от Торецка Донецкой области, погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: Донбасс.Реалии

Детали: Отмечается, что российские войска нанесли удар по местному предприятию "Вода Донбасса", а также по домам местных жителей.

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Дословно: "Ранения получили двое гражданских жителей. Женщина впоследствии скончалась в больнице Константиновки. Мужчину с множественными осколочными ранениями спины доставили в больницу парамедики полиции".

Донецкая областьвойна
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