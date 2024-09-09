В Польше разоблачили диверсантов из РФ и Беларуси, которые планировали "кибервойну"

Польским спецслужбам удалось разоблачить сеть российских и белорусских кибердиверсантов, которые планировали проникнуть в системы государственных органов власти и местного самоуправления страны, чтобы похитить информацию.

Источник: вице-премьер, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, "Европейская правда"

Детали: Как рассказал Гавковский, в течение последних дней польским спецслужбам удалось разоблачить группу, которая, по его словам, имела конкретные цели в Польше.

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"В течение последних дней нам удалось разоблачить группу, которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места", – отметил он.

Министр подчеркнул, что целью деятельности российских и белорусских спецслужб в Польше было выведение информации с целью дальнейшего шантажа и, фактически, ведения кибервойны.

"Все началось с Polada (польское антидопинговое агентство. – Ред.) в рамках более широкой операционной игры спецслужб, задачей которых был поиск способов проникновения в другие польские институты – как на уровне местного самоуправления, так и на уровне государственных компаний, связанных со сферой безопасности", – поделился он.

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Гавковский пояснил, что целью кибератак было "вызвать политический, военный и экономический паралич в Польше". По его словам, польские институты были предупреждены спецслужбами, таким образом, благодаря оперативным действиям удалось избежать похищения данных.

Чиновник сообщил, что в первой половине 2024 года зарегистрировано более 400 тысяч кибератак, польские службы за это время предприняли около 100 тысяч действий, чтобы выявить, кто стоял за этим.

Гавковский добавил, что по сравнению с прошлым годом количество киберинцидентов выросло на 100% – за весь предыдущий год их зафиксировано 370 тысяч.

Напомним, недавно в результате совместной международной операции Полиция безопасности Эстонии установила, что военное подразделение под командованием Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации осуществляло кибератаки против Украины, а также стран НАТО и ЕС, в частности Эстонии.

Через несколько дней, 9 сентября, разведывательная служба Германии BfV обнародовала предупреждение о том, что за рядом онлайн-атак на страны НАТО и ЕС стоит группа киберпреступников, принадлежащая к российской военной разведке.