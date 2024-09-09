Беспилотник РФ, который упал на территории Латвии, был оснащен взрывчаткой

Представители латвийских Национальных вооруженных сил на брифинге сообщили, что беспилотник, который обнаружили на территории Латвии 7 сентября во время очередного обстрела Украины, был российским дроном типа "Шахед" со взрывчаткой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv

Детали: Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины; он залетел со стороны Беларуси.

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Полковник Виестурс Масюлис, командующий Военно-воздушными силами Латвии, сообщил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое уничтожили на земле после того, как дрон разбился.

По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации сделали вывод, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона – получил ли он повреждения или упал самостоятельно.

Командующий латвийской армии также подчеркнул, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в связи с этим.

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