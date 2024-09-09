Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский экспорт: окно открывается?

Беспилотник РФ, который упал на территории Латвии, был оснащен взрывчаткой

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 9 сентября 2024, 17:06
Беспилотник РФ, который упал на территории Латвии, был оснащен взрывчаткой
Иллюстративное фото: Getty Images

Представители латвийских Национальных вооруженных сил на брифинге сообщили, что беспилотник, который обнаружили на территории Латвии 7 сентября во время очередного обстрела Украины, был российским дроном типа "Шахед" со взрывчаткой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv

Детали: Командующий армией Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш заявил, что на востоке страны упал беспилотник типа "Шахед", который Россия использует для атак против Украины; он залетел со стороны Беларуси.

Реклама:

Полковник Виестурс Масюлис, командующий Военно-воздушными силами Латвии, сообщил, что беспилотник был оснащен взрывным устройством, которое уничтожили на земле после того, как дрон разбился.

По словам Калниньша, после анализа и мониторинга ситуации сделали вывод, что беспилотник не был нацелен на Латвию. Ведется расследование, чтобы установить обстоятельства падения дрона – получил ли он повреждения или упал самостоятельно.

Командующий латвийской армии также подчеркнул, что латвийская сторона зафиксировала прибытие дрона, но не стал детализировать, какие именно решения были приняты в связи с этим.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 8 сентября президент в Латвии заявили, что в субботу на территории страны разбился российский военный беспилотник. В армии сообщили, что аппарат залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси и его сразу же заметили.
  • В НАТО прокомментировали, что не располагают информацией о том, что попадание российского беспилотника на территорию Латвии было преднамеренным.

ЛатвияРосcияУкраинабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

У Денисовой нашли признаки незаконного обогащения: возбудили дело

Другой Александр. Промоутер Усика рассказал еще одну версию задержания в аэропорту Кракова

ВСУ остановили контрнаступление армии РФ на Курщине – представитель комендатуры

Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП

Стефанчук говорит, что Рада вернется к переименованию 333 населенных пунктов: спорные – 5

Все новости...
Латвия
МИД Латвии вызвал главу российского посольства из-за найденного у себя «Шахеда»
В НАТО не имеют данных, что российский дрон разбился в Латвии намеренно
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
Последние новости
19:16
Генсек НАТО не верит в красные линии Путина относительно дальних ударов Украины по РФ
19:08
Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности
19:03
Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки
18:58
В России усиливаются проблемы с платежами через Турцию
18:54
Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей убила РФ с начала полномасштабной войны
18:50
Россия нашла способ продавать свою нефть дороже ограничений цены G7 и ЕС
18:47
Румыния просит у НАТО скоординированного ответа на залеты российских дронов и ракет
18:32
Первый вице-президент Федерации шахмат Украины сыграл в футбол с российским президентом ФИДЕ
18:22
видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации
18:15
Муравьи-"мигранты" заполонили юг Германии: чем они опасны
Все новости...
Реклама:
Реклама: