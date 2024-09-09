Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский экспорт: окно открывается?

Глава Бучанского ТЦК внес залог в 1 млн, но получил новое подозрение – в незаконном обогащении

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 сентября 2024, 17:26
Глава Бучанского ТЦК внес залог в 1 млн, но получил новое подозрение – в незаконном обогащении
фото СБУ

Правоохранители сообщили о новом подозрении - в незаконном обогащении - руководителю Бучанского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки Леониду Выкочко.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Согласно сообщениям, главу ТЦК и СП, которого в августе 2024 года задержали на схеме по уклонению от мобилизации, уличили в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы.

Реклама:

Тогда сообщалось, что чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Часть из этих денег, а именно - почти 450 тыс долларов США было обнаружено и изъято у подозреваемого руководителя ТЦК, который прятал их в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

ВИДЕО ДНЯ
 

После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн грн.

В то же время после внесения соответствующей суммы залога следователи СБУ сообщили чиновнику о новом подозрении, отмечают в спецслужбе.

На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщается, сейчас суд снова арестовал Выкочко с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

Расследование продолжается.

ТЦКкоррупцияСБУОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФутболЛига чемпионов: "Болонья" – "Шахтер". ОНЛАЙН

видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации

У Денисовой нашли признаки незаконного обогащения: возбудили дело

Другой Александр. Промоутер Усика рассказал еще одну версию задержания в аэропорту Кракова

ВСУ остановили контрнаступление армии РФ на Курщине – представитель комендатуры

Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП

Все новости...
ТЦК
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
В Одессе произошел конфликт между военным и женщиной, в ТЦК заявили о препятствовании работе
ТЦК: В Киеве неизвестные пытались проникнуть на военный объект и препятствовали технике
Последние новости
19:40
ФутболЛига чемпионов: "Болонья" – "Шахтер". ОНЛАЙН
19:16
Генсек НАТО не верит в красные линии Путина относительно дальних ударов Украины по РФ
19:08
Украина вместе с Норвегией реализуют 2 совместных проекта по ядерной безопасности
19:03
Удар по российским складам в Торопце: появились спутниковые снимки
18:58
В России усиливаются проблемы с платежами через Турцию
18:54
Омбудсмен рассказал, сколько украинских детей убила РФ с начала полномасштабной войны
18:50
Россия нашла способ продавать свою нефть дороже ограничений цены G7 и ЕС
18:47
Румыния просит у НАТО скоординированного ответа на залеты российских дронов и ракет
18:32
Первый вице-президент Федерации шахмат Украины сыграл в футбол с российским президентом ФИДЕ
18:22
видеоВ Ливане снова прогремели взрывы: у членов "Хезболлы" взорвались рации
Все новости...
Реклама:
Реклама: