Глава Бучанского ТЦК внес залог в 1 млн, но получил новое подозрение – в незаконном обогащении

Правоохранители сообщили о новом подозрении - в незаконном обогащении - руководителю Бучанского районного территориального центра комплектации и социальной поддержки Леониду Выкочко.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Согласно сообщениям, главу ТЦК и СП, которого в августе 2024 года задержали на схеме по уклонению от мобилизации, уличили в незаконном обогащении на сумму почти 14,4 млн грн, которые им не были задекларированы.

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Тогда сообщалось, что чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВВК о "плохом здоровье".

Во время обысков в помещениях и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Часть из этих денег, а именно - почти 450 тыс долларов США было обнаружено и изъято у подозреваемого руководителя ТЦК, который прятал их в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен в своем доме.

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После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн грн.

В то же время после внесения соответствующей суммы залога следователи СБУ сообщили чиновнику о новом подозрении, отмечают в спецслужбе.

На этот раз, по материалам военной контрразведки СБУ, действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Как сообщается, сейчас суд снова арестовал Выкочко с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

Расследование продолжается.